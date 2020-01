Вышел трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен второй трейлер комикс-боевика "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), женского спиноффа "Отряда самоубийц". Авторы которого старательно дают зрителю то, чего он радостно ждет - стрельба, мордобой и прочие всякие взрывы, знаете ли.

И хотя мы все это уже десятки, а то и сотни раз видели в остальных бесконечных вампуках по комиксам что DC, что Marvel, все равно как-то греет.

В других ролях: Мэри Элизабет Уинстэд - Охотница, Джерни Смоллетт-Белл - Черная Канарейка, Рози Перес - Рене Монтойя aka Вопрос, Крис Мессина - суперзлодей Виктор Зас, и Юэн МакГрегор - Черная Маска.

Режиссер - Кэти Янь ("Мертвые свиньи"), сценарий написала Кристина Ходсон ("Бамблби"). Словом: девичник почти на все сто.

Российская премьера - 6 февраля.

Предыдущие ролики смотрите здесь и здесь.