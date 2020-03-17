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Из-за коронавируса "Хищные птицы" выйдут онлайн раньше запланированного

Новости
    17.03.2020, 12:54
Текст:   Богдан Бобров

24 марта "Хищные птицы" выйдут в iTunes, Amazon и на других онлайн-площадках цифровой дистрибуции. Об этом пишет Deadline.

Фото: instagram.com/ refugiozombie
Уже в апреле: анонсирована премьера зомби-хоррора про коронавирус

Столь ранняя премьера - в широком прокате картина стартовала менее чем полтора месяца назад - обусловлен пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что сольник Харли Квинн нельзя назвать успешным фильмом - собрав 199 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 85, проект смог отбить производство, но с учетом трат на продвижение прибыли Warner Bros. он практически не принес.

Как следствие, в интернет начали попадать утечки о том, что студия ищет замену для Марго Робби - исполнительницы главной роли.

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