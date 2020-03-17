Из-за коронавируса "Хищные птицы" выйдут онлайн раньше запланированного

24 марта "Хищные птицы" выйдут в iTunes, Amazon и на других онлайн-площадках цифровой дистрибуции. Об этом пишет Deadline.

Столь ранняя премьера - в широком прокате картина стартовала менее чем полтора месяца назад - обусловлен пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что сольник Харли Квинн нельзя назвать успешным фильмом - собрав 199 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 85, проект смог отбить производство, но с учетом трат на продвижение прибыли Warner Bros. он практически не принес.

Как следствие, в интернет начали попадать утечки о том, что студия ищет замену для Марго Робби - исполнительницы главной роли.