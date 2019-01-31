Новый "Отряд самоубийц" не будет прямым продолжением первого

Как говорится, одна история прекраснее другой. Постановщик первых-вторых "Стражей Галактики" Джеймс Ганн, уволенный Marvel/Disney с поста режиссера триквела из-за своих "педофильских" твитов более чем десятилетней давности и тут же прибранный конкурентами - DC, не просто снимет "Отряд самоубийц 2". Круче!

Как пишет под ликующие возгласы фэнов THR, новый "Отряд самоубийц" станет не сиквелом неоднозначно принятой ленты 2016 года, а - вот это поворот! - перезапуском. С почти полностью обновленным актерским составом.

Сценарий напишет тоже Ганн. Уже и дата премьеры есть - август 2021-го.

Инсайдером издания отмечено, что Ганн, получивший свободу творчески самовыражаться, снимет новый "Отряд" в "полюбившейся зрителям" манере "Стражей" и далее, если все хорошо сложится, "поведет серию по новому пути".

Продюсеры - Чарльз Ровен, Питер Сафран, Дебора и Зак Снайдеры.

Ранее сообщалось, что обвиненный в педофилии режиссер "Людей Икс" и "Богемской рапсодии" снимет ремейк героического фэнтези "Рыжая Соня".