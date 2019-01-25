Обвиненный в педофилии режиссер снимет ремейк "Рыжей Сони"

Компания Millennium Films, дочернее предприятие Nu Image, вотчины серий "Рэмбо", "Киборг-полицейский" и "Неудержимые", не настолько семейная фирма, как Disney. Поэтому пока из Disney пинками гнали - под смехотворным предлогом - несшего золотые яйца Джеймса Ганна, в Millennium ровно реагировали на гораздо более увесистые обвинения в адрес Брайана Сингера.

Вплоть до того, пишет THR, что последний остается в кресле постановщика ремейка героического фэнтези "Рыжая Соня" - ни о каком обнулении контракта речи нет (по крайней мере, пока).

"Я по-прежнему занимаюсь подготовкой к съемкам "Сони", и Брайан Сингер по-прежнему задействован на проекте", - приводит издание заявление продюсера Ави Лернера.

Как добавил Лернер, байопик Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия", на две трети срежиссированный Сингером, промочил своих создателей золотым дождем из восьмисот миллионов, став "одной из самых кассовых драм в истории кино". Что "свидетельствует о его (Сингера - "РГ-Кинократия") замечательном видении и проницательности".

"Я знаю разницу между фейк-новостями, паразитирующими на актуальности момента, и тем, как дела обстоят на самом деле", - заступается за коллегу Лернер. Настаивая, что выбор на место постановщика Сингера - "удачное решение". Кроме того, Америка - цивилизованная страна, где "люди считаются невиновными, пока не доказано обратное".

Рыжая Соня, воительница Хайборийской эры, - персонаж комиксов, придуманный в 1973 году Роем Томасом, сценаристом "Конана-разрушителя" и мультфильма "Огонь и лед", и Барри Виндзор-Смитом. Изначально - как женский вариант Конана.

В 1985-м Ричард Флейшнер ("Викинги", "Зеленый сойлент", "Конан-разрушитель") адаптировал комикс на экраны - в виде финансово провальной ленты ("Золотая малина" и еще две номинации на нее) с Бриджит Нильсен и Арнольдом Шварценеггером в главных ролях.

В девяностых Соня вернулась в одном из эпизодов сериала "Приключения Конана" (Conan. Тhe Adventurer), где ее сыграла Анжелика Бриджес (Тэйлор Уолш из "Спасателей Малибу").

В конце "нулевых" появилась информация, что новую экранизацию "Сони" поручено срежиссировать британцу Саймону Уэсту (первая "Лара Крофт", вторые "Неудержимые"), а каст на титульную роль прошла Роуз МакГоун. Но проект прикрыли, и МакГоун переместилась в другой ремейк - вяло встреченного "Конана-варвар" 2011 года.

...А что, кстати, до Ганна, уволенного с поста режиссера третьих "Стражей Галактики" после того, как всплыли его юмористические твиты более чем десятилетней давности, так его - напомним - по-быстрому прибрали конкуренты, пристроив на сиквел "Отряда самоубийц".