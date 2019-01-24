Режиссера "Богемской рапсодии" обвинили в массовом растлении подростков

В ситуации с возможными противоестественными наклонностями американского режиссера, сценариста и продюсера Брайана Сингера - новая глава. Точнее - главы: 53-летнего постановщика фильмов серии "Люди Икс" и недавнего байопика Фреддди Меркьюри вновь обвиняют в тотальном растлении несовершеннолетних.

Согласно обширной публикации The Atlantic, против Сингера выдвинули обвинения в домогательствах и принуждении к сексу еще четверо мужчин.

Виктор Валдовинос утверждает, что подвергся домогательствам режиссера, познакомившись с ним в 1997 году в уборной. Где Сингер, отметив привлекательные внешние данные тринадцатилетнего учащегося седьмого класса, позвал его сниматься в своем триллере. Далее начав непрерывно приставать (следуют обстоятельные и жестокосердные описания). Что, по словам предполагаемой жертвы, наложило негативный отпечаток на его дальнейшую жизнь. Ведь на тот момент Виктор "еще даже не целовался ни разу".

Валдовинос, снявшийся в ленте в массовке, сообщает, что в прошлом году, когда началась новая волна скандалов вокруг Сингера, написал юристам режиссера, указав, что планирует присоединить к обвинениям свой гневный голос и грустные мемуары, но его проигнорировали.

Меж тем травма Виктора до такой степени глубока и широка, что он так и не смог заставить себя посмотреть фильм, в котором снялся. А именно - экранизацию повести Стивена Кинга "Способный ученик".

При этом адвокат Сингера после заверил, что его клиент понятия не имеет, что это за Виктор такой.

Но что еще более характерно, в картине есть сцена, где подростки принимают душ. Далее стоившая съемочной группе судебных трений, поскольку статисты - юноши от четырнадцати до семнадцати лет - пожаловались, что создатели фильма принудили их полностью раздеться для съемок. Но в итоге окружная прокуратура Лос-Анджелеса не стала выдвигать обвинения.

Еще двое мужчин, назвавшие себя Эрик и Энди, дополнили, что вступали в интимные контакты с режиссером, когда им было семнадцать и пятнадцать лет соответственно. Мужчины подчеркивают, что предварительно предупреждали Сингера, что несовершеннолетние, но педофила это не остановило.

Четвертая предполагаемая жертва похоти бушующего содомита - некто Бен, утверждающий, что когда ему было семнадцать ("…ну или восемнадцать"), у них с режиссером произошло оральное соитие на гей-вечеринке у бассейна, которые регулярно закатывал кинематографист у себя дома.

При этом Бен отмечает, что Сингер был настоящим "сексуальным хищником, который мог запросто запустить руку тебе в штаны и принудить употребить с ним наркотики, алкоголь и заняться сексом".

Как явствует из подсчетов журналистов издание, общее число возможных жертв Сингера может составить не менее пятидесяти человек. Значительная часть которых на момент общения с постановщиком были несовершеннолетними. Что, как и в случае с Виктором, после исковеркало им жизнь, бросив в лапы депрессии и злоупотреблений незаконными препаратами.

Причем свежая волна поднятых историй особо неприглядна и подозрительна, с учетом, что "Богемская рапсодия", большую часть которой снял Сингер (под конец все же уволенный с проекта) номинирована на "Оскар" по пяти пунктам.