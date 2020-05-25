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Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC

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    25.05.2020, 14:47
Текст:   Олег Усков

Киноиндустрия начинает выходить из комы, куда ее отправила новая коронавирусная инфекция. В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.

И вот полетели кучно новые ласточки - Collider публикует список новых дат премьер части потенциальных блокбастеров по комиксам DC.

Он выглядит теперь следующим образом:

"Чудо-женщина: 1984" Пэтти Дженкинс - 14 августа 2020

"Отряд самоубийц" Ганна - 6 августа 2021

"Бэтмен" Ривза с Паттинсоном - 1 октября 2021

Фото: instagram.com/ gromfilm
Опубликован первый постер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Безымянная лента про Черного Адама со Скалой Джонсоном - 22 декабря 2021

"Шазам 2" - 4 ноября 2022

"Флэш" Мускетти - 3 июня 2022

"Аквамен 2" с Момоа и Херд, но пока без режиссера - 16 декабря 2022

У так или иначе заявленных кинокомиксов (да вы присядьте) The Trench, Batgirl, Green Lantern Corps, New Gods, Blackhawk, Supergirl, Nightwing, Justice League Dark, Blue Beetle, Gotham City Sirens и Plastic Man дат пока нет - все они в лучшем случае в предпродакшн.

Как и безымянные ленты о Джокере с Джаредом Лето, о Джокере и Харли Квинн с Лето и Марго Робби, сиквел "Человека из стали" с Генри Кавиллом и "сольники" Deathstroke, Lobo и Cyborg. (Можно выдохнуть.)

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