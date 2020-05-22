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Джеффри Райт: Новый "Бэтмен" - следующая ступень эволюции

Новости
    22.05.2020, 15:05
Текст:   Богдан Бобров

Американский актер Джеффри Райт, который сыграет в следующем фильме о "Бэтмене" комиссара Гордона, дал несколько коротких комментариев о грядущей картине.

Фото: kinopoisk.ru
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"Все что мы делаем, вся наша совместная работа, все это направлено на то, чтобы создать определенное настроение, передать идею, задать тон. Все это будет следующим шагом в эволюции персонажей, история которых стартовала в 1939 году", - сказал об основном замысле киноленты Райт.

Также звезда "Мира Дикого Запада" добавил, что заметным изменениям подвергнутся не только действующие лица: "Это также будет означать эволюцию для Готэма. Вместе мы хотим привнести что-то свежее и свое, сохранив при этом то, за что всем так интересен сам Бэтмен".

Кроме того, он высказался о новом Бэтмобиле. По его словам, это "самый крутой маслкар из когда-либо созданных, в котором тем не менее чувствуется реалистичная приземленность".

Самого же Джеффри Райта фанаты уже успели нарисовать в образе комиссара полиции Готэма.

Премьера "Бэтмена" назначена на 1 октября 2021 года.

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