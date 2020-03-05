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В Сети появились первые фото нового, "реалистичного" бэтмобиля

Новости
    05.03.2020, 13:14
Текст:   Олег Усков

Вслед за облачением нового Бэтмена режиссер проекта Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter фотографии очередного бэтмобиля - устройства, традиционно вызывающего у поклонников приступы особых придыханий.

Как отмечено наблюдателями (хотя это и без экспертов видно), транспорт супергероя действительно новый и решительно отличается от тех бруталов, что мы видели ранее у Снайдера и Нолана.

Режиссер, актер, сценарист и видный комикс-гик Кевин Смит тут же оценил в соцсетях машину. Одобрительно отметив, что Ривз возвращается к корням, к классике шестидесятых, к реализму.

Напомним: в этот раз Бэтмена сыграет Роберт Паттинс. Съемки уже стартовали.

В других ролях: Джеффри Райт, Пол Дано, Джон Туртурро, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаард, Энди Серкис (неплохо, да?).

Премьера - 24 июня 2021 года. Если ничего не случится, конечно.

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