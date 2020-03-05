В Сети появились первые фото нового, "реалистичного" бэтмобиля

Вслед за облачением нового Бэтмена режиссер проекта Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter фотографии очередного бэтмобиля - устройства, традиционно вызывающего у поклонников приступы особых придыханий.

Как отмечено наблюдателями (хотя это и без экспертов видно), транспорт супергероя действительно новый и решительно отличается от тех бруталов, что мы видели ранее у Снайдера и Нолана.

Режиссер, актер, сценарист и видный комикс-гик Кевин Смит тут же оценил в соцсетях машину. Одобрительно отметив, что Ривз возвращается к корням, к классике шестидесятых, к реализму.

I like it. Has a nice Adam West/Barris feel to it. It’s a believable Batmobile that someone who’s not a billionaire could build - which also helps throw people off the scent of Bruce Wayne being #TheBatman. Thanks for the early looks! We’re all rooting for you! https://t.co/iO9DIGblDa — KevinSmith (@ThatKevinSmith) March 4, 2020

Напомним: в этот раз Бэтмена сыграет Роберт Паттинс. Съемки уже стартовали.

В других ролях: Джеффри Райт, Пол Дано, Джон Туртурро, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаард, Энди Серкис (неплохо, да?).

Премьера - 24 июня 2021 года. Если ничего не случится, конечно.