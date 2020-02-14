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Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

Новости
    14.02.2020, 11:35
Текст:   Олег Усков
Фото: vimeo.com/ Matt Reeves Фото: vimeo.com/ Matt Reeves
Фото: vimeo.com/ Matt Reeves

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.

Фото: kinopoisk.ru
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О достоинствах или недостатках происходящего еще говорить бессмысленно, но некоторые наблюдатели отмечают: пока все это смахивает на другого легендарного комикс-борца с преступностью - Сорвиголову.

Напомним основные моменты дальнейшего каста: Женщина-кошка - Зои Кравиц ("Большая маленькая ложь"), комиссар Гордон - Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада"), Альфред - Энди Сёркис.

Сюжет нынешнего "Бэтмена" сосредоточится на становлении персонажа. Предполагается, что основным антагонистом в фильме Ривза выступит Загадочник, которого играет Пол Дано.

Премьера - 24 июня 2021 года.

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