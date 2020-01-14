Тизер: У "Мира Дикого Запада" появилась дата премьеры

На YouTube-канале HBO опубликован тизер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада".

Новых кадров на этот раз не показали, зато у шоу появилась дата премьеры - 15 марта 2020 года.

Видео представляет собой инфографику, начальная часть которой описывает события, реально произошедшие в 2019 году - беспорядки в Гонконге и импичмент Дональду Трампу.

Далее в ролике отмечаются важные даты, которые имели место уже во вселенной проекта - убийство избранного президента США в 2024-м, вторая гражданская война в России в 2037-м, серия глобальных климатических катаклизмов.

Заканчивается все это чем-то очень критически нехорошим в 2058 - шоураннеры проекта Джонатан Нолан и Лиза Джой, судя по всему, не собираются делать шоу более понятным и простым для восприятия.

Напомним, в третьем сезоне запутанного сериала об осознавших свое место андроидах к актерскому составу присоединится Аарон Пол (Джесси Пинкман из "Во все тяжкие").