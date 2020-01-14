Новости

Режиссер фильма "АССА" Сергей Соловьев попал в реанимацию 12:13
Вышел трейлер фильма "Морбиус", в котором засветился Человек-паук 09:30
Эксперт проанализировал травмы выпавшей из окна модели Пунтус 13.01.2020
Представители Кадышевой и Бабкиной отреагировали на слухи об их драке 13.01.2020
Шесть "Паразитов" и ни одной "Дылды": объявлены номинанты "Оскара" 13.01.2020

Тизер: У "Мира Дикого Запада" появилась дата премьеры

Новости
    14.01.2020, 12:09
Текст:   Богдан Бобров

На YouTube-канале HBO опубликован тизер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фильма "Морбиус", в котором засветился Человек-паук

Новых кадров на этот раз не показали, зато у шоу появилась дата премьеры - 15 марта 2020 года.

Видео представляет собой инфографику, начальная часть которой описывает события, реально произошедшие в 2019 году - беспорядки в Гонконге и импичмент Дональду Трампу.

Далее в ролике отмечаются важные даты, которые имели место уже во вселенной проекта - убийство избранного президента США в 2024-м, вторая гражданская война в России в 2037-м, серия глобальных климатических катаклизмов.

Заканчивается все это чем-то очень критически нехорошим в 2058 - шоураннеры проекта Джонатан Нолан и Лиза Джой, судя по всему, не собираются делать шоу более понятным и простым для восприятия.

Напомним, в третьем сезоне запутанного сериала об осознавших свое место андроидах к актерскому составу присоединится Аарон Пол (Джесси Пинкман из "Во все тяжкие").

Новости

В больнице рассказали о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус 13.01.2020
"Челюсти" Стивена Спилберга получат ремейк 13.01.2020
В Москве госпитализирован участник бойз-бэнда "Корни" Алексей Кабанов 13.01.2020
Режиссер "Оно" снимет ремейк "Воя" Джо Данте 13.01.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Анонсировано продолжение "Молчания ягнят" в виде сериала 13.01.2020
"Холоп" вновь возглавил российский прокат и обошел "Т-34" по сборам 13.01.2020
Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана 12.01.2020
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел русский трейлер хоррор-сериала "Лига Октября" 12.01.2020
Генри Кавилла в "Ведьмаке" заменили на Мадса Миккельсена 11.01.2020
Умер актер и певец, телеидол шестидесятых Эдд Бернс 11.01.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Подлинной истории банды Келли" с Расселом Кроу 12.01.2020
Вышел музыкальный трейлер новых "Леденящих душу приключений Сабрины" 10.01.2020
Вышел новый тизер пятого сезона "Лучше звоните Солу" 10.01.2020