Что нужно знать о третьем в истории импичменте президента США

За что?

Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, открывшая в среду слушания по импичменту, назвала "установленным фактом" то, что президент Дональд Трамп нарушил конституцию. Преисполненным трагизма и торжественности голосом она заключила, что тем самым он "не оставил иного выбора", как подвергнуть его импичменту.

Трампа обвиняют по двум пунктам: злоупотребление полномочиями и препятствование работе Конгресса. Его противники из Демократической партии утверждают, что он использовал свои полномочия "для извлечения личной политической выгоды в ущерб национальной безопасности".

В первом пункте речь о резонансном телефонном разговоре Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и других контактах с Киевом. По версии демократов, президент США требовал от Зеленского возобновить антикоррупционное расследование против газовой компании Burisma Holdings, а в противном случае грозил заморозить военную помощь украинским силовикам. Именно в этой компании трудился Хантер Байден - сын бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на президентских выборах-2020. Таким образом, заключают демократы, президент использовал рычаги внешней политики чтобы добыть компромат на своего политического оппонента. За то, чтобы обвинить главу Белого дома в злоупотреблении властью, высказались 230 законодателей, против - 197 (в том числе два демократа), один воздержался.

Что до второго пункта, то главу Белого дома обвиняют в том, что он чинил препятствия следствию, которое развернули вокруг этого дела конгрессмены-демократы, а именно - запрещал своим советникам выступать свидетелями и предоставлять документы. За проголосовали 229 законодателей, против высказались 198 конгрессменов (в том числе три демократа), один депутат вновь воздержался. Голоса разложились практически в полном соответствии с партийными линиями: "за" голосовали только оппозиционные Белому дому демократы, а "против" высказались республиканцы.

Как это объясняет сам Трамп?

Глава Белого дома категорически отвергает обвинения, называя происходящее "охотой на ведьм" и "попыткой переворота". На начало слушаний он по традиции отреагировал в своем Twitter, написав большими буквами и с обилием восклицательных знаков: "Такая чудовищная ложь радикальных левых, бездельников демократов! Это нападение на Америку, и нападение на Республиканскую партию!".

Накануне голосования Трамп отправил письмо на шести страницах спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси. Он предположил, что демократы пытаются расквитаться с ним за свое сенсационное поражение на выборах в 2016 году. Президент буквально отзеркалил все обвинения, упрекнув противников в "подрыве американской демократии, препятствовании правосудию, вмешательстве в выборы" и нарушении присяги. Свой разговор с Зеленским он не раз назвал "прекрасным", подчеркивая, что скрывать ему нечего, поэтому его администрация опубликовала полный транскрипт переговоров.

Часть республиканцев поначалу назвала слова Трампа в разговоре с Зеленским "неуместными", но в конечном итоге члены партии сплотились вокруг той точки зрения, что торга с Киевом в духе "услуга за услугу" не было, ничего противозаконного президент не сделал. А значит, попытка вынести ему импичмент - это однопартийная интрига демократов.

Подытоживая, очевидных улик противники Трампа не нашли, все свелось к спору о трактовках. А в условиях высокой политической поляризации трактовки каждого конгрессмена определялись исключительно их партийной принадлежностью.

На чьей стороне американцы?

Если верить социологам, то демократам не удалось не только убедить американцев, но даже заинтересовать их попыткой импичмента.

Подавляющее большинство граждан остались ровно на той стороне, которую они занимали до этой истории. То есть, сторонники Трампа так и остались его сторонниками, а противники остались противниками.

Согласно опросу SSRS для телеканала CNN, 48 процентов граждан считают, что собранных доказательств достаточно для импичмента, а 47 процентов придерживаются противоположного мнения. Рейтинг Трампа за прошедший месяц слушаний, где вызванные демократами свидетели публично обличали главу государства, практически не изменился и даже немного подрос до 42 процентов.

А по данным NewsWhip, несмотря на раздуваемый либеральной прессой ажиотаж вокруг импичмента, к декабрю читатели стали в полтора раза реже реагировать (комментарии, лайки и прочее) на статьи по этой теме по сравнению с сентябрем, когда был запущен процесс.

На первый взгляд выглядит парадоксальным, что экстраординарный по историческим меркам политический процесс практически никак не повлиял на мнение граждан. Это объясняется как слабостью доказательной базы, которую собрали демократы, не сумевшие переубедить сограждан, так и сохраняющейся высокой поляризацией американского общества, две половины которого оценивают события по принципу "свой-чужой", попросту отказываясь слушать аргументы оппонентов.

Трампа выселяют из Белого дома?

Для утверждения обвинений против Трампа было достаточно простого большинства голосов в палате представителей, чем и воспользовались противники главы Белого дома, контролирующие там больше половины мандатов. Теперь дело отправится в Сенат, где для утверждения импичмента необходимо не менее двух третей голосов, то есть 67 из 100. Но в верхней палате у демократов только 47 мандатов, а остальные контролируют союзники Трампа из Республиканской партии, ни один из которых пока не объявлял о планах голосовать против президента. По данным источника ресурса axios.com, республиканцы намерены провести процесс максимально быстро, вероятно, за пару недель после праздников. Поэтому, как ожидают практически все эксперты, процесс вскоре закончится оправданием Дональда Трампа.

Так кто будет править Америкой?

По всем прогнозам импичмент не пройдет, но эхо этого процесса может самым прямым образом повлиять на результаты предстоящих третьего ноября 2020 годы выборов президента США, где Трамп попытается переизбраться на второй срок. Вероятно, импичмент станет одной из центральных тем разворачивающейся предвыборной кампании. Демократы продолжат обвинять Трампа во всех смертных грехах, а тот, в свою очередь, попытается использовать провалившую попытку импичмента для мобилизации своих сторонников.

Однозначные прогнозы делать преждевременно, но кое-какие выводы напрашиваются.

Во-первых, как признает USA Today на основе последних опросов, процесс против Трампа "не нанес ущерба его электоральной базе".

Во-вторых, по всем опросам выходит, что в самом начале поддержка импичмента была выше, чем в конце процесса. А значит, он не оправдал ожиданий. Что дает Трампу возможность выставить оппонентов интриганами.

В-третьих, по данным газеты The Washington Post, в ключевых штатах, где обычно и определяется победитель президентских выборов, отношение к попытке демократов объявить импичмент ниже среднего, что может аукнуться им на выборах. Опрос был проведен в восьми колеблющихся штатах, включая Висконсин, Мичиган и Пенсильванию, которые принесли Трампу победу в 2016 году. Выяснилось, что в среднем по этим штатам лишь 44 процента опрошенных поддерживают импичмент, а 51 выступают против. Для сравнения, в среднем по США эти цифры составляют 47 процентов "за" и 43 процента "против".

Наконец, любители мистических параллелей могут отметить, что сенсационной победе Трампа в 2016 году предшествовало не менее сенсационное "Выйти" (англ. "Leave") британцев на референдуме по брекзит. Поэтому хорошим предзнаменованием для Трампа является то, что на днях сторонники выхода из ЕС одержали вторую решающую победу, когда партия премьера Бориса Джонсона получила большинство в парламенте, дающее ей мандат на реализацию брекзит на своих условиях.

На первый взгляд, какое отношение это имеет к Трампу? Но многие эксперты отмечали, что и брекзит, и победа несистемного кандидата Дональда Трампа имеют одни корни - это усталость западных обществ от бездействия элит, желание избирателя найти людей дела, а не слова. Убедительная победа Джонсона продемонстрировала, что эти запросы остаются актуальными.

А с учетом того, что главным оружием демократов эти годы так и оставалась критика Трампа, а не конкретные идеи по решению проблем американцев, им будет непросто найти яркого кандидата, который будет соответствовать этим запросам. Это очень тревожный звонок для Демократической партии в США, что признал даже бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, собирающийся вступить в предвыборную гонку против Трампа: "Думаю, это катастрофическое предупреждение для демократов, что найти того, кто победит Трампа, будет очень непросто, это очевидно".