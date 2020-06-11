Новости

После удаления из HBO Max "Унесенные ветром" стали хитом на Amazon 17:15
Джоан Роулинг рассказала, что ее изнасиловали в 20 лет 15:18
От рака умерла актриса Роса Мария Сарда 14:35
Авторы "Бэтвумен" не убьют главную героиню, чтобы не обидеть ЛГБТ 14:26
Вышел трейлер второго сезона фрик-шоу "Роковой патруль" 12:59

Бэт-вселенная: все Бэтмены на одной картинке

Новости
    11.06.2020, 21:47
Текст:   Богдан Бобров

Кассовые успехи последних "Мстителей" и "Человека-паука: Через вселенные" показали, что зрители любят фильмы-кроссоверы - супергеройские "капустники", в которых пересекаются персонажи различных франшиз или разные версии одних и тех же персонажей.

Реализация подобных проектов может таить за собой массу юридических нюансов, связанных с авторскими правами, поэтому гораздо чаще такие задумки воплощаются фанатским сообществом в виде народного творчества.

В Instagram-аккаунте издания Comicbook опубликован арт, на котором художник Якуб Масловский изобразил все версии Бэтмена.

В комментарии к посту указано: "Мы готовы к Бэт-вселенной".

На переднем плане представлены два последних на данный момент Темных рыцаря, образы которых воплотили Бен Аффлек и Кристиан Бэйл.

Чуть поодаль расположились варианты, исполненные Майклом Китоном, Вэлом Килмером и Джорджем Клуни, а также Защитником Готэма Адама Уэста из сериала 60-х.

В небе над ними парит версия из игровой адаптации Batman: Arkham, а на крышах соседних зданий можно заметить Бэтмена из анимационного сериала и даже LEGO- Бэтмена.

Новости

Тина Канделаки про Ефремова: Казнить нельзя помиловать 12:22
Андрей Разин рассказал про ужас, который вызывал пьяный Михаил Ефремов 11:34
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 10.06.2020
Опубликован график российских премьер Disney в кинотеатрах на 2020 год 10.06.2020
⧣ США
Фото: twitter.com/ WitcherStuff
Как выглядят представители новых рас в продолжении "Ведьмака" 10.06.2020
Фанаты снова прочат Тимоти Шаламе но роль Робина в новом "Бэтмене" 10.06.2020
Актера Хартли Сойера уволили за старые неполиткорректные твиты 10.06.2020
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
Стартовало производство продолжения "Человек-паука: Через вселенные" 09.06.2020
Фанаты "Аквамена" предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса 09.06.2020
Режиссер "Чернобыля" снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us 08.06.2020
⧣ фантастика
Фото: Предоставлено "Централ Партнершип"
Вышел трейлер экранизации романа Замятина "Мы" от Сарика Андреасяна 10.06.2020
"Загробный" роман Бориса Акунина "Там..." станет сериалом 10.06.2020
Вышел первый трейлер продолжения "Невероятных приключений Билла и Теда" 09.06.2020