Бэт-вселенная: все Бэтмены на одной картинке

Кассовые успехи последних "Мстителей" и "Человека-паука: Через вселенные" показали, что зрители любят фильмы-кроссоверы - супергеройские "капустники", в которых пересекаются персонажи различных франшиз или разные версии одних и тех же персонажей.

Реализация подобных проектов может таить за собой массу юридических нюансов, связанных с авторскими правами, поэтому гораздо чаще такие задумки воплощаются фанатским сообществом в виде народного творчества.

В Instagram-аккаунте издания Comicbook опубликован арт, на котором художник Якуб Масловский изобразил все версии Бэтмена.

В комментарии к посту указано: "Мы готовы к Бэт-вселенной".

На переднем плане представлены два последних на данный момент Темных рыцаря, образы которых воплотили Бен Аффлек и Кристиан Бэйл.

Чуть поодаль расположились варианты, исполненные Майклом Китоном, Вэлом Килмером и Джорджем Клуни, а также Защитником Готэма Адама Уэста из сериала 60-х.

В небе над ними парит версия из игровой адаптации Batman: Arkham, а на крышах соседних зданий можно заметить Бэтмена из анимационного сериала и даже LEGO- Бэтмена.