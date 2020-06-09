Стартовало производство продолжения "Человек-паука: Через вселенные"

Главный аниматор кинокомпании Sony Ник Кондо сообщил в Twitter о том, что у него начался "первый рабочий день".

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020

К твиту он прикрепил короткий 10-секундный ролик с мигающим символом Человека-паука Майлза Моралеса, в конце которого появляется надпись 2022.

Таким образом художник мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" подтвердил старт производства сиквела.

Детали сюжета пока держатся в секрете, согласно одной из теорий, в картине могут показать воссоединение всех предыдущих версий Питера Паркера, которое планировалось еще в первой части.