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Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере

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    10.06.2020, 19:35
Текст:   Богдан Бобров

За неимением свежих апдейтов из официальных источников по грядущему фильму о "Бэтмене" от Мэтта Ривза фанаты продолжают наводнять Сеть народным творчеством.

Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.

Стоит отметить, что это уже не первая работа иллюстратора, связанная с персонажами комиксов DC. Ранее он уже выкладывал отдельный портрет боевой подруги Защитника Готэма.

Пандемия коронавируса прервала съемки нового "Бэтмена", вследствие чего была отложена премьера киноленты, сейчас она запланирована на 1 октября 2021 года.

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