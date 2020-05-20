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Фанаты "скрестили" Пеннивайза и Джокера

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    20.05.2020, 12:45
Текст:   Богдан Бобров

Пока съемки нового "Бэтмена" из-за пандемии поставлены на паузу, а скучающие на самоизоляции актеры рассказывают о своих ролях и персонажах, о сюжете картины известно не очень много.

Цифровой художник Уильям Грей решил воспользоваться этим информационным вакуумом и представил на суд общественности арт, на котором показал, как бы выглядел шведский актер Билл Скарсгорд (клоун Пеннивайз из дилогии "Оно") в образе Джокера, если бы ему было суждено оказаться в новой экранизации комиксов.

Стоит отметить, что в своих работах он уже не в первый раз изображает преступного принца Готэма.

Пользователям Сети такая интерпретация классического злодея DC понравилась, а в комментариях многие отмечают похожие черты Джокера и Пеннивайза.

Премьера "Бэтмена" назначена на 1 октября 2021 года.

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