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Роберт Паттинсон не боится конкуренции с другими Бэтменами

Новости
    13.05.2020, 18:20
Текст:   Евгения Акулова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Звезда "Сумерек" бледнолицый Роберт Паттинсон уже в июне 2021 года появится на экранах в роли нового Темного рыцаря. Несмотря на тянущийся за этим персонажем довольно серьезный багаж (ранее супергероя успели сыграть Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл, Бен Аффлек), британский актер не переживает, воспринимая новый проект как увлекательный квест.

Фото: instagram.com/ psychboz
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В интервью журналу GQ он отметил, что потенциал Бэтмена с годами ничуть не поубавился, а связанные с персонажем некоторые проблемные моменты можно при желании повернуть в свою пользу.

По словам актера, он смотрел видео о создании фильма "Бэтмен и Робин", и уже тогда Джордж Клуни переживал, что роль не новая и характер персонажа уже полностью раскрыт.

Паттинсон же уверен, что наличие различных Бэтмен-версий даже забавно.

"Ну, в чем разница? Мы видели облегченную, немного гипертрофированную и даже в чем-то анималистичную версию, - заявил актер. - И это очень увлекательная задачка, понять - а что же могу привнести я?"

Кстати, мнение Паттинсона полностью отличается от слов другого исполнителя роли Темного рыцаря - Вэла Килмера. Ранее, он заявил, что отказался играть в продолжении франшизы как раз из-за того, что персонаж показался ему слишком пресным.

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