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Фанаты снова прочат Тимоти Шаламе но роль Робина в новом "Бэтмене"

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    10.06.2020, 14:53
Текст:   Богдан Бобров

О сюжете нового "Бэтмена" Мэтта Ривза известно не много, что оставляет большой простор для фантазии и творчества фанатскому комьюнити.

В частности, нет никаких данных об участии в картине Робина - верного помощника Темного рыцаря.

По мнению многих поклонников оригинальных комиксов, на эту роль мог бы подойти Тимоти Шаламе.

Австралийская художница Mizuri изобразила молодого актера в соответствующем образе.

Подписчики оценили новый "лук" юного супергероя положительно - на момент написания заметки пост набрал более 3,5 тысячи лайков.

В настоящее время съемки "Бэтмена" приостановлены из-за пандемии, премьера киноленты запланирована на 1 октября 2021 года.

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