Бэтмену Роберта Паттинсона "подобрали" актера на роль Робина

Съемки нового "Бэтмена" Мэтта Ривза в настоящее время приостановлены из-за пандемии коронавируса, поэтому свежих официальных данных о картине почти не поступает.

Поклонники кинокомиксов DC с такими обстоятельствами мириться не готовы и заполняют информационный вакуум народным творчеством о Защитнике Готэма.

Художник с ником awedope.arts в своем Instagram-аккаунте представил свой взгляд на то, как может выглядеть обновленный состав "Бэт-семьи" в грядущей картине.

В роли Робина - верного помощника Темного рыцаря - иллюстратор изобразил популярного молодого актера Тимоти Шаламе. О появлении персонажа в киноленте информации не было, но потенциально звезда фильма "Назови меня своим именем" вполне органично мог бы вписаться в образ юного борца с преступностью.

Роберта Паттинсона же в костюме Бэтмена с прицелом на реализм показал художник Уильям Грей. Приземленность нового облачения подчеркивается обычными наручниками на поясе, подсумками и штанами из плотной ткани, без видимого использования кевлара или другой брони, как у предшественников.

Премьера "Бэтмена" назначена на 1 октября 2021 года.