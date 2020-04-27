Дочь Джонни Деппа рассталась с Тимоти Шаламе

Пока у "капитана" Джонни в свежеобретенном Instagram царит буйная русскоговорящая активность и прочий чад кутежа, у одной из отпрысков актера в жизни тоже происходят изменения.

Как передает US Weekly, со ссылкой на подтверждение от источника, двадцатилетняя актриса Лили-Роуз Депп ("Бивень", "Йоганутые") и 24-летний актер Тимоти Шаламе ("Дождливый день в Нью-Йорке", "Красивый мальчик", "Дюна") больше не вместе.

По сведениям инсайдера, молодые люди, начавшие встречаться во время совместной работы над исторической драмой Мишо "Король" в 2018-м, расстались.

При этом стоит заметить, что в своем последнем интервью - для майского номера британского "глянца" Vogue - Шаламе заявил, что в настоящее время одинок.

Последний раз актеры выходили на люди вместе еще в октябре прошлого года.

К слову, Лили-Роуз тщательно оберегает свою личную жизнь от публики, поэтому информации о таковой не густо. Хотя известно: до Шаламе девушка более двух лет встречалась с моделью Эшем Стайместом. Кроме того, по слухам, имела роман с моделью Стеллой Максвелл.

Шаламе до Депп - в 2013-2014 годах - встречался с Лурдес Леон, дочерью Мадонны.