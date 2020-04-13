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Появился первый кадр из новой "Дюны" с Тимоти Шаламе

Новости
    13.04.2020, 17:29
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети опубликован первый кадр из грядущей новой экранизации "Дюны" Фрэнка Герберта.

На нём Тимоти Шаламе, исполнитель главной роли - Пола Атрейдеса (у Дэвида Линча его играл Кайл Маклахлен), сумрачно бредёт вдоль берега. Композиция напоминает обложку депрессивных баллад.

Режиссёр новой "Дюны", напомним, - Дени Вильнёв, который также работает над многосерийным женским спин-оффом культовой фантастической саги.

В ролях также: Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Стеллан Скарсгорд, Дейв Батиста, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг.

Первая часть должна выйти в двух частях (а дальше как пойдёт).

Премьера пока всё ещё назначена на 18 декабря сего года.

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