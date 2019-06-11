Режиссер "Бегущего по лезвию 2049" снимет женский спин-офф "Дюны"

Дени Вильнев, постановщик таких в высшей степени нестыдных жанровых лент, как "Бегущий по лезвию 2049" и "Прибытие", подряжен кинокомпанией Warner Bros. на сериал-спин-офф "Дюны". Причем, как это сейчас приказным порядком принято, проект - "женский".

Согласно информации Variety, сериал будет называться "Дюна: Сестринство" (Dune: The Sisterhood) и расскажет он про "таинственный орден Бен Гессерит, основанный женщинами".

При этом участницы ордена - исключительно женщины. Благодаря усиленным тренировкам тела и разума они весьма могущественны - обладают сверхспособностями. И занимают во вселенной книжного оригинала Герберта значительную позицию.

Сериал готовится для собственного онлайн-сервиса WB - WarnerMedia.

Вильнев срежиссирует пилотный эпизод и вместе с Эриком Ротом и Джоном Спейтсом, с которыми работает над новой полнометражной экранизацией "Дюны", напишет сценарий.

Будут ли сериал и фильм иметь какие-то точки пересечений - не указано. Но, по словам режиссера, в целом идея "женского отряда" его немедля вдохновила - своей актуальностью.

Даты пока не названы. В то время как "Дюна"-фильм, в котором ожидаются по меньшей мере две части, более конкретен - первая выйдет на экраны 20 ноября 2020 года.