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Режиссер "Бегущего по лезвию 2049" снимет женский спин-офф "Дюны"

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    11.06.2019, 14:57
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Дюна" (1984). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Дюна" (1984). Фото: kinopoisk.ru

Дени Вильнев, постановщик таких в высшей степени нестыдных жанровых лент, как "Бегущий по лезвию 2049" и "Прибытие", подряжен кинокомпанией Warner Bros. на сериал-спин-офф "Дюны". Причем, как это сейчас приказным порядком принято, проект - "женский".

Фото: youtube.com
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Согласно информации Variety, сериал будет называться "Дюна: Сестринство" (Dune: The Sisterhood) и расскажет он про "таинственный орден Бен Гессерит, основанный женщинами".

При этом участницы ордена - исключительно женщины. Благодаря усиленным тренировкам тела и разума они весьма могущественны - обладают сверхспособностями. И занимают во вселенной книжного оригинала Герберта значительную позицию.  

Сериал готовится для собственного онлайн-сервиса WB - WarnerMedia.

Вильнев срежиссирует пилотный эпизод и вместе с Эриком Ротом и Джоном Спейтсом, с которыми работает над новой полнометражной экранизацией "Дюны", напишет сценарий.

Будут ли сериал и фильм иметь какие-то точки пересечений - не указано. Но, по словам режиссера, в целом идея "женского отряда" его немедля вдохновила - своей актуальностью. 

Даты пока не названы. В то время как "Дюна"-фильм, в котором ожидаются по меньшей мере две части, более конкретен - первая выйдет на экраны 20 ноября 2020 года.

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