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Марк Хэмилл возмутился придирками к новой трилогии "Звездных войн"

Новости
    14.05.2020, 17:23
Текст:   Богдан Бобров

Марк Хэмилл, вот уже на протяжении 43 лет узнаваемый по роли Люка Скайуокера, дал развернутое интервью The Daily Beast.

Фото: kinopoisk.ru
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Отвечая на один из острых вопросов о последней трилогии "Звездных войн", он посетовал на "качество" современного зрителя. По его словам, он не успел заметить, в какой именно момент аудитория стала настолько сварливой.

"Люди стали настолько категоричными и самоуверенными. Когда мы снимали новую трилогию, я тоже был кое с чем не согласен, но, в конце концов, мы все на площадке стремились к тому, чтобы снять отличный фильм" - сказал раздосадованный Хэмилл.

Несмотря на все отрицательные отзывы, ему удалось получить от съемок позитивный заряд: "Я люблю новый актерский состав и думаю, что новые персонажи замечательные, а актеры просто великолепны. Но вы знаете, я вообще не думал, что когда-то вернусь к своей роли. Было здорово быть частью всего этого, но в тоже время грустно, так как я знал, что после больше никогда не буду играть Люка".

Ранее свое недовольство фанатами в очень похожей форме выразила Дейзи Ридли.

Девятый эпизод самой знаменитой космической саги "Скайуокер. Восход" смог собрать в мировом прокате больше миллиарда долларов, но получил самую разгромную критику прессы и фанатского сообщества за всю историю франшизы.

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