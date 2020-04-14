Новости

Фото: "Тормунд" из "Игры престолов" победил коронавирус 13:37
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка 12:46
В приквеле "Гарри Поттера" появятся юный Волан-де-Морт и Хагрид 12:28
Онлайн-премьера "Троллей 2" стала самой успешной в истории 12:15
Видео: канадская семья пересняла заставку "Симпсонов" 11:50

"Куда ушла любовь?" - Дейзи Ридли о последнем эпизоде "Звездных войн"

Новости
    14.04.2020, 14:11
Текст:   Богдан Бобров

Актриса Дейзи Ридли, исполнившая главную роль в новой трилогии "Звездных войн", нарушила молчание и ответила на критику последнего эпизода "Скайуокер. Восход".

Фото: twitter.com/MarvelStudios
Marvel раскрыла незамеченную фанатами отсылку из "Мстителей: Финал"

Ее слова приводит Entertainment Weekly: "Отношение (аудитории) менялось от фильма к фильму, и в результате изменилось буквально на 98% - это удивительно. На последнем фильме это было особенно заметно. Январь не был приятным. Я задавалась вопросом: куда ушла та любовь, которую нам показали в первый раз?"

Она отметила, что посмотрела документалку о создании картины совсем недавно - вместе с Blu-Ray-релизом - и ей было особенно тяжело осознавать себя частью проекта, который создавался с любовью, но в результате многим не понравился.

"Каждый имеет право не любить что-то, но есть ощущение, что все стало немного другим. Думаю, в основном, это из-за социальных сетей и всего такого", - попыталась найти причины негативной реакции Ридли.

"Сейчас все это стало более публичным, многих вещей раньше я бы попросту не увидела, - продолжила свою эмоциональную исповедь Дейзи. - Но, листая ленту в январе, я натыкалась на заголовки после которых думала - О Боже, как же все это расстраивает".

Несмотря на поток негативных отзывов, актриса заявила, что была рада принять участие в саге и гордится своей ролью в ней.

Напомним, девятый эпизод смог собрать в мировом прокате больше миллиарда долларов, что, впрочем, не уберегло его от разгромной критики прессы и фанатского сообщества. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes "рейтинг свежести" картины составляет всего лишь 52% - это самый низкий показатель из всех фильмов по франшизе "Звездных войн".

Новости

Появился первый кадр из новой "Дюны" с Тимоти Шаламе 13.04.2020
"Выявили болячку": Татьяна Буланова отказалась назвать свой диагноз 13.04.2020
Джеймс Ганн заверил, что "Отряд самоубийц 2" не пострадал из-за COVID-19 13.04.2020
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье 13.04.2020
⧣ США
Фото: AP Photo
Фото: внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца 12.04.2020
Marvel раскрыла незамеченную фанатами отсылку из "Мстителей: Финал" 12.04.2020
Умер актер из "Госпиталя МЭШ" Тимоти Браун 11.04.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Ed g2s/wikipedia.org
Британский комик Тим Брук-Тейлор умер от коронавируса 13.04.2020
"Джентльмены" Гая Ричи возглавили список онлайн-продаж в России 13.04.2020
Нил Гейман опубликовал удаленные сцены из эпизода "Доктора Кто" 12.04.2020
⧣ фантастика
Фото: WDSSPR
Появилась альтернативная сцена гибели Черной вдовы 11.04.2020
Тайка Вайтити показал сценарий нового "Тора" с возвращением Тони Старка 10.04.2020
Глава Marvel Кевин Файги заявил о продолжении "Мстителей" 10.04.2020