"Куда ушла любовь?" - Дейзи Ридли о последнем эпизоде "Звездных войн"

Актриса Дейзи Ридли, исполнившая главную роль в новой трилогии "Звездных войн", нарушила молчание и ответила на критику последнего эпизода "Скайуокер. Восход".

Ее слова приводит Entertainment Weekly: "Отношение (аудитории) менялось от фильма к фильму, и в результате изменилось буквально на 98% - это удивительно. На последнем фильме это было особенно заметно. Январь не был приятным. Я задавалась вопросом: куда ушла та любовь, которую нам показали в первый раз?"

Она отметила, что посмотрела документалку о создании картины совсем недавно - вместе с Blu-Ray-релизом - и ей было особенно тяжело осознавать себя частью проекта, который создавался с любовью, но в результате многим не понравился.

"Каждый имеет право не любить что-то, но есть ощущение, что все стало немного другим. Думаю, в основном, это из-за социальных сетей и всего такого", - попыталась найти причины негативной реакции Ридли.

"Сейчас все это стало более публичным, многих вещей раньше я бы попросту не увидела, - продолжила свою эмоциональную исповедь Дейзи. - Но, листая ленту в январе, я натыкалась на заголовки после которых думала - О Боже, как же все это расстраивает".

Несмотря на поток негативных отзывов, актриса заявила, что была рада принять участие в саге и гордится своей ролью в ней.

Напомним, девятый эпизод смог собрать в мировом прокате больше миллиарда долларов, что, впрочем, не уберегло его от разгромной критики прессы и фанатского сообщества. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes "рейтинг свежести" картины составляет всего лишь 52% - это самый низкий показатель из всех фильмов по франшизе "Звездных войн".