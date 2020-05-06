Марк Хэмилл стал вампиром в эпизоде сериала "Чем мы заняты в тени"

Американский актер Марк Хэмилл, наиболее известный по роли джедая Люка Скайуокера, 13 мая появится в новом эпизоде сериала "Чем мы заняты в тени" в образе древнего вампира.

#StarWars star Mark Hamill is going from playing a jedi to playing a vampire. https://t.co/odUokMJYdO — Entertainment Weekly (@EW) May 6, 2020

О своем участии в проекте он рассказал в интервью Entertainment Weekly: "Помню, это был День отца, когда я с тремя детьми выбирал, что посмотреть. Я предложил им фильм "Жизнь с отцом" - настоящая "старая школа", но мне он нравится. А дети одновременно закатили глаза, и один из сыновей предложил "Чем мы заняты в тени". Я никогда о нем не слышал, но мне сказали, что это реалити-шоу про вампиров, что меня заинтриговало. Я не был готов к тому, что это будет настолько продуманно и захватывающе".

В итоге Хэмилл пополнил армию фанатов шоу и, как только получил приглашение на роль, сразу согласился участвовать, назвав это большой честью.

Сериал "Чем мы заняты в тени" является ответвлением фильма "Реальные упыри" Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, выходит на канале FX с 2019 года и рассказывает историю о трех вампирах, которые делят дом и вынуждены решать бытовые конфликты.