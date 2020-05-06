Новости

Бэтмен станет негром 15:01
Марат Башаров пожаловался на избитую им бывшую жену 14:31
Ник Фьюри раскроет все тайны супергероев в новом сериале Marvel 13:26
Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера 12:33
Бабкина рассказала о поражении легких и операции 12:06

Марк Хэмилл стал вампиром в эпизоде сериала "Чем мы заняты в тени"

Новости
    06.05.2020, 14:14
Текст:   Богдан Бобров

Американский актер Марк Хэмилл, наиболее известный по роли джедая Люка Скайуокера, 13 мая появится в новом эпизоде сериала "Чем мы заняты в тени" в образе древнего вампира.

О своем участии в проекте он рассказал в интервью Entertainment Weekly: "Помню, это был День отца, когда я с тремя детьми выбирал, что посмотреть. Я предложил им фильм "Жизнь с отцом" - настоящая "старая школа", но мне он нравится. А дети одновременно закатили глаза, и один из сыновей предложил "Чем мы заняты в тени". Я никогда о нем не слышал, но мне сказали, что это реалити-шоу про вампиров, что меня заинтриговало. Я не был готов к тому, что это будет настолько продуманно и захватывающе".

В итоге Хэмилл пополнил армию фанатов шоу и, как только получил приглашение на роль, сразу согласился участвовать, назвав это большой честью.

Сериал "Чем мы заняты в тени" является ответвлением фильма "Реальные упыри" Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, выходит на канале FX с 2019 года и рассказывает историю о трех вампирах, которые делят дом и вынуждены решать бытовые конфликты.

Новости

Татьяна Васильева рассказала, как намерена бороться с коронавирусом 11:37
Россияне назвали самый любимый фильм о войне 11:09
Актриса Хлоя Севиньи впервые стала мамой 10:52
Генри Кавилла представили в образе ситха из "Звездных Войн" 05.05.2020
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел первый тизер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 05.05.2020
Боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению" получит продолжение 05.05.2020
Стефани Майер выпустит новую книгу "Сумеречной саги" 05.05.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Кухни" Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением и ЧМТ 05.05.2020
Тайка Вайтити снимет фильм по "Звездным войнам" 04.05.2020
У сериала "Благие знамения" появился "спецвыпуск" про коронавирус 04.05.2020
⧣ кадры
Фото: instagram.com/ jsmarantz
Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat 28.04.2020
Киану Ривз дерется с Крисом Хемсвортом на новом "постере" 27.04.2020
Появился первый кадр из новой "Дюны" с Тимоти Шаламе 13.04.2020