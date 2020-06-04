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Ридли Скотт обрисовал возможный сюжет следующих "Чужих"

Новости
    04.06.2020, 13:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

82-летний британский режиссер и продюсер Ридли Скотт побеседовал с представителем СМИ, сделав ряд заявлений. Отметив, в частности, что карантин наконец-то позволил ему дописать все те сценарии, над которыми он работал в последнее время.

Фото: kinopoisk
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Кроме того, в онлайн-интервью The Los Angeles Times режиссер высказался и о дальнейшей судьбе его ксеноморф-серии "Чужие". Правда, без особо углубленной конкретики и каких-то твердых обещаний.

При этом стоит напомнить, что после закрытия сделки между корпорацией Disney и студией 20th Century Fox весь каталог компании, включая права на "Чужих", отошел к вотчине Микки Мауса. Что несколько тревожно. С другой стороны, Скотт осторожно заверяет, что в истории лицехватов и их разного рода производных точки расставлять очень рано. Ведь там еще есть "где побегать".

Хотя, отметим, с момента выхода "Завета" в 2017-м ничего внятного о дальнейшей судьбе серии не слышно. Хотя была информация, что сценарий третьего приквела в работе.

При этом Скотт вновь настаивает: начиная с 1979 года, с момента, как он снял первый фильм, существует масса будоражащих вопросов, требующих ответов. Например: так зачем же ксеноморфы были созданы? Почему то, что, как режиссер предполагал, было военным старшипом, везло груз опасных яиц? Куда он должен был их доставить? И зачем?

"Вот это вот всё, думается, может стать идеей следующей картины", - анонсирует Скотт. Ранее суливший, что после "Прометея" вполне вероятны еще фильм-два, которые подведут зрителя непосредственно к событиям оригинального "Чужого", замкнув историю. Но сама вселенная Чужих на этом ни в коем случае не закончится и вполне может быть перезапущена "с совершенно новыми и оригинальными реалиями".

На что Disney пока вообще никак не реагировал.

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