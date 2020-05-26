Пятую часть "Индианы Джонса" снимет режиссер "Логана"

Кинопродюсер "Индианы Джонса" Фрэнк Маршалл в беседе с Collider сообщил о том, что пятую часть приключений знаменитого археолога снимет Джеймс Мэнголд ("Логан", "Ford против Ferrari").

Он придет на замену Стивену Спилбергу, который покинул этот пост в конце февраля, но по-прежнему будет помогать в качестве продюсера.

Маршалл подчеркнул, что Мэнголд и Харрисон Форд - исполнитель главной роли - уже хорошо поладили и нашли общий язык.

Отмечается, что работа над сценарием только началась, а о дате старта съемок говорить пока рано.

Премьера "Индианы Джонса 5" запланирована на 22 июля 2022 года.