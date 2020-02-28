СМИ: Мэнголд и Родригес стали режиссерами второго сезона "Мандалорца"

Крайне будоражащий слух: режиссеры Джеймс Мэнголд ("Логан", "Ford против Ferrari", пятая часть "Индианы Джонса") и Роберт Родригес ("От заката до рассвета", "Алита: Боевой ангел", "Город грехов") приняли участие в работе над вторым сезоном "Мандалорца".

Такая информация прозвучала в подкасте Black Series Rebels.

Известно, что оба кинодеятеля побывали на съемочной площадке шоу. Но что именно они там учинили - не уточнено. Хотя, по сведениям источника, вклад Роберта - немал.

Сами режиссеры никаких официальных комментариев пока не дали.

При этом необходимо напомнить, что Мэнголд был заявлен на "сольник" про Бобу Фетта. Позже закрытый. Хотя теперь, на фоне явного успеха "Мандалорца", имеет смысл ожидать подвижек и по этому персонажу, пожалуй. В частности, предположено, что он появится в "Мандалорце". Второй сезон которого стартует в октябре.

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