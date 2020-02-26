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Студия Lucasfilm анонсировала новую эпоху "Звездных войн"

Новости
    26.02.2020, 12:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Star Wars Фото: youtube.com/ Star Wars
Фото: youtube.com/ Star Wars

Кинокомпания Lucasfilm анонсировала новую эпоху мира "Звездных войн" - "Расцвет Республики" (Star Wars: The High Republic). Действия этого сегмента саги стартуют за двести лет до событий первого эпизода ЗВ.

На официальном YouTube-канале SW размещен четырехминутный видеоролик, рассказывающий и показывающий, что франшизу ждет действительно масштабный тюнинг-приквел - обещано множество новых персонажей, как злодеев, так и героев. И тьму разного рода существ меж ними.

Что-то будет решено в формате космического вестерна, что логично - с учетом, как преуспел "Мандалорец", что-то предназначается для детей и подростков. При этом авторам, призванным развивать эпоху, была дана полная творческая свобода кроить ее практически с чистого листа. А поскольку все они - большие поклонники мира "Звездных войн", то и рады стараться.

Первый результат их усилий фанаты увидят уже в августе на фестивале Star Wars Celebration - это будут книги и комиксы цикла "Свет джедаев" (Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi).

Стоит заметить, что в комментариях наблюдается неоднозначная реакция поклонников: кто-то горячо приветствует проект, кто-то, придерживаясь более патриархальных устоев, вновь призывает наконец-то уволить продюсера Кэтлин Кеннеди и вернуться к Старой Республике.

Впрочем, слухи о скором возможном увольнении Кеннеди с некоторых пор циркулируют довольно активно - со ссылкой на инсайдеров. Сообщается, в частности, что ей уже запретили появляться на съемочной площадке второго сезона "Мандалорца". При этом беспокоиться о судьбе шоу не стоит - благодаря Джону Фавро, который славен своим умением сглаживать острые углы - уверяют граждане, знакомые с процессами.

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