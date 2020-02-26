Студия Lucasfilm анонсировала новую эпоху "Звездных войн"

Кинокомпания Lucasfilm анонсировала новую эпоху мира "Звездных войн" - "Расцвет Республики" (Star Wars: The High Republic). Действия этого сегмента саги стартуют за двести лет до событий первого эпизода ЗВ.
На официальном YouTube-канале SW размещен четырехминутный видеоролик, рассказывающий и показывающий, что франшизу ждет действительно масштабный тюнинг-приквел - обещано множество новых персонажей, как злодеев, так и героев. И тьму разного рода существ меж ними.
Что-то будет решено в формате космического вестерна, что логично - с учетом, как преуспел "Мандалорец", что-то предназначается для детей и подростков. При этом авторам, призванным развивать эпоху, была дана полная творческая свобода кроить ее практически с чистого листа. А поскольку все они - большие поклонники мира "Звездных войн", то и рады стараться.
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Hundreds of years before the Skywalker Saga, the Galactic Republic is at its height. Protected by the Jedi Knights, guardians of peace and justice throughout the galaxy. Take an exclusive first look at the first titles announced for Star Wars: The High Republic and get the full details on StarWars.com!
Первый результат их усилий фанаты увидят уже в августе на фестивале Star Wars Celebration - это будут книги и комиксы цикла "Свет джедаев" (Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi).
Стоит заметить, что в комментариях наблюдается неоднозначная реакция поклонников: кто-то горячо приветствует проект, кто-то, придерживаясь более патриархальных устоев, вновь призывает наконец-то уволить продюсера Кэтлин Кеннеди и вернуться к Старой Республике.
Впрочем, слухи о скором возможном увольнении Кеннеди с некоторых пор циркулируют довольно активно - со ссылкой на инсайдеров. Сообщается, в частности, что ей уже запретили появляться на съемочной площадке второго сезона "Мандалорца". При этом беспокоиться о судьбе шоу не стоит - благодаря Джону Фавро, который славен своим умением сглаживать острые углы - уверяют граждане, знакомые с процессами.