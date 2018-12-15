Новости

Данила Козловский решил снять масштабный исторический фильм 14:22
Актриса отсудила почти 10 миллионов долларов за домогательства 14:09
Вышел откровенный русский трейлер лесбийского триллера о мести 13:57
Вышел тизер мрачной американской комедии "Матрешка" 13:49
Появились постер и русский трейлер нового "Настоящего детектива" 13:37

"Аквамен" предложил объединить вселенные Marvel и DC

Новости
    15.12.2018, 13:09
Текст:   Козьма Лоханкин

Исполнитель главной роли в "Аквамене" Джейсон Момоа, также известный как Кхал Дрого в "Игре престолов", мечтает об объединении супергероиских вселенных DC и Marvel.

В интервью ТАСС актер признался, что уверен: рано или поздно персонажи двух конкурирующих комиксовых серий должны пересечься.

Фото: kinopoisk.ru
Кристиан Бэйл: При знакомстве Трамп решил, что я - настоящий Бэтмен

"Я бы хотел, чтобы состоялся кроссовер DC и Marvel, мне кажется, что они обязательно должны сделать что-то вместе - это же будет феноменально!" - с энтузиазмом прокомментировал идею Момоа, далее пустившись в приятное фантазерство о возможных схватках своего героя с Халком, пивных посиделках с Тором и Росомахой и так далее.

При этом он отрицает необходимость выбирать между этими мирами. "Вы можете сказать, что красивее? Весна, лето, осень или зима? Мне нравятся осень и зима, мне нравятся дороги, заметенные снегом, и коричневый снег, и серые облака, и голые ветки - все это для меня красиво. Я не смотрю на цветочек и думаю - вот это красиво!  Я думаю, что все зависит от того, что ваши глаза воспринимают как красивое. Мне, например, нравится все мрачное", - философски рассуждает "Аквамен".

"Я думаю, что зрители будут счастливы увидеть Лигу справедливости и Мстителей в одном фильме, я думаю, что это будет потрясающей картиной, и почему бы этому не случиться, пока мы все тут? Почему бы студиям не объединить усилия?" - вопрошает Джейсон.

По его мнению, такая смелая коллаборация стала бы отличным способом почтить память недавно скончавшегося "марвеловского" демиугра Стэна Ли.

С нашей рецензией на "Аквамена" можно ознакомиться здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел тизер полнометражного продолжения "Аббатства Даунтон" 13:22
Кристиан Бэйл: При знакомстве Трамп решил, что я - настоящий Бэтмен 12:45
Трейлер: Хищник против Санты и его оленей в специальном мультфильме 12:25
В Сети появилось "утерянное" видео с кинопробами "Джона Сноу" 00:21
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Появился трейлер хоррора "Птичий короб" с Малковичем, Буллок и Полсон 14.12.2018
Певица Майли Сайрус подтвердила, что появится в "Черном зеркале" 13.12.2018
Названы десять самых популярных фильмов 2018 года 13.12.2018
⧣ супергерои
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Николай Басков прокомментировал свое появление в комиксах Marvel 13.12.2018
Николая Баскова обнаружили во вселенной Marvel 13.12.2018
Видео: все очень грустно и эпично в трейлере новых "Мстителей" 07.12.2018
⧣ комиксы
Фото: kinopoisk.ru
Видео: Бри Ларсон бьет старушку в новом трейлере "Капитана Марвел" 04.12.2018
Телекомикс "Проповедник" продлен на четвертый сезон 30.11.2018
Netflix закрыл сериал "Сорвиголова" 30.11.2018