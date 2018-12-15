"Аквамен" предложил объединить вселенные Marvel и DC

Исполнитель главной роли в "Аквамене" Джейсон Момоа, также известный как Кхал Дрого в "Игре престолов", мечтает об объединении супергероиских вселенных DC и Marvel.

В интервью ТАСС актер признался, что уверен: рано или поздно персонажи двух конкурирующих комиксовых серий должны пересечься.

"Я бы хотел, чтобы состоялся кроссовер DC и Marvel, мне кажется, что они обязательно должны сделать что-то вместе - это же будет феноменально!" - с энтузиазмом прокомментировал идею Момоа, далее пустившись в приятное фантазерство о возможных схватках своего героя с Халком, пивных посиделках с Тором и Росомахой и так далее.

При этом он отрицает необходимость выбирать между этими мирами. "Вы можете сказать, что красивее? Весна, лето, осень или зима? Мне нравятся осень и зима, мне нравятся дороги, заметенные снегом, и коричневый снег, и серые облака, и голые ветки - все это для меня красиво. Я не смотрю на цветочек и думаю - вот это красиво! Я думаю, что все зависит от того, что ваши глаза воспринимают как красивое. Мне, например, нравится все мрачное", - философски рассуждает "Аквамен".

"Я думаю, что зрители будут счастливы увидеть Лигу справедливости и Мстителей в одном фильме, я думаю, что это будет потрясающей картиной, и почему бы этому не случиться, пока мы все тут? Почему бы студиям не объединить усилия?" - вопрошает Джейсон.

По его мнению, такая смелая коллаборация стала бы отличным способом почтить память недавно скончавшегося "марвеловского" демиугра Стэна Ли.

С нашей рецензией на "Аквамена" можно ознакомиться здесь.