Новую команду "Мстителей" в киновселеной Marvel возглавит женщина

После эпохальной картины "Мстители: Финал" самая кассовая команда супергероев оказалась разбитой - Тони Старк и Наташа Романофф драматично всех спасли, пожертвовав собой, Кэп эгоистично самоустранился и постарел, Халк из машины хаоса и разрушения превратился в пацифистского ботаника, а растолстевший Тор улетел в космос подрабатывать "Стражем Галактики".

Но студия Marvel носила какое-нибудь другое название, если бы смогла так запросто распрощаться с золотонесущей франшизой.

Как пишет MCU Cosmic, в фильме "Капитан Марвел 2" героиня Бри Ларсон начнет собирать новый состав "Мстителей". Пока неизвестно, как он будет называться - "Новые Мстители" или "Молодые Мстители", но возглавит новую коалицию именно Кэрол Дэнверс.

Участники нового объединения также пока не определенны. Среди возможных кандидатов называются персонажи, которые появятся в сериалах для сервиса Disney+: Кэтрин Бишоп (дочь Соколиного глаза) и Женщина-Халк. Также не исключено возвращение "выходцев" из сериальных проектов Netflix - Сорвиголовы, Люка Кейджа и Железного кулака.

Напомним, премьера сиквела "Капитана Марвел" запланирована на 8 июля 2022 года.