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Элисон Бри и Джессику Бил представили в образе Женщины-Халка

Новости
    03.03.2020, 11:46
Текст:   Богдан Бобров

В прошлом году глава Marvel Studios Кевин Файги анонсировал появление в киновселенной нового персонажа - Женщины-Халка.

До последнего времени о проекте с этой героиней не поступало никакой информации.

На вечернем шоу Джеймса Кордена актрисе Элисон Бри был в шутку задан вопрос о том, знает ли она что-нибудь о кастинге на главную роль в сериале "Женщина-Халк", так как Marvel ищет исполнительницу ее типажа. В дальнейшей беседе она не подтвердила и не опровергла своей сопричастности к проекту, и интернет воспринял это как очень прозрачный намек.

Художник с ником Bosslogic в своем Instagram оперативно представил актрису в соответствующем образе.

Чуть позже он же предложил альтернативу в виде актрисы Джессики Бил.

В оригинальных комиксах женскую версию зеленого гиганта звали Дженнифер Уолтерс. Она была кузиной Брюса Беннера. Когда ее жизни угрожала опасность, Беннер перелил ей свою кровь, в результате чего она получила часть его способностей.

Кроме того, как сообщает Comingsoon, переговоры о своем участии в сериале ведет Марк Руффало - исполнитель роли Халка в картинах Marvel, начиная с 2012 года.

Ожидается, что премьера дебютного сезона, состоящего из шести эпизодов, состоится в августе текущего года в стриминговом сервисе Disney+.

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