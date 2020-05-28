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Крис Хемсворт в "Тор: Рагнарек" мог выглядеть совсем иначе

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    28.05.2020, 14:09
Текст:   Богдан Бобров

Энди Парк - один из главных художников Marvel Studios - поделился со своими подписчиками в Instagram ранними концепт-артами главного героя фильма "Тор: Рагнарек".

На первой работе Бог грома представлен с длинными непричесанными волосами и бородой. По словам иллюстратора, режиссер ленты Тайка Вайтити изначально хотел изобразить асгардца уставшим, утомленным и переставшим следить за своим внешним видом.

На втором изображении показана другая крайность - Крис Хемсворт коротко стрижен и тщательно выбрит.

В конце поста Парк сообщил, что рад тому, что ни один из представленных образов не добрался до прокатной версии, а работа концепт-дизайнера, по его мнению, как раз и заключается в том, чтобы предоставить как можно больше вариантов, чтобы отсечь лишнее.

Ранее мы писали о том, как британский художник "исправил" внешний вид Тора.

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