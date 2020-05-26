Как должен был выглядеть Тор в представлении древних скандинавов

Британский художник Патрик Робинсон, живо интересующийся историей, предлагает в своём блоге "исправленные и дополненные" образы героев известных сериалов и фильмов: так, по мнению Патрика, они должны были выглядеть в реальной жизни.

Ранее он опубликовал "более реалистичные" прикиды персонажей "Игры престолов", "Викингов", "Последнего королевства" и игры Assassin's Creed Valhalla.

Теперь творческие руки Робинсона добрались до скандинавского бога грома и молний Тора, по совместительству являющегося героем комиксов Marvel и основанной на них киновселенной.

Проведя целую исследовательскую работу, включавшую изучение древних литературных и археологических памятников, а также современные изображения аса, он получил довольно яркий результат. Изменениям подвергся и молот бога - Мьёльнир. Публикация сопровождается подробным иллюстрированным комментарием.

Кроме того, Патрик подкорректировал внешний вид персонажей сериала "Воскресший Эртугрул" - одного из популярнейших (наряду с "Великолепным веком") турецким околоисторическим телешоу.