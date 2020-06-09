Новости

Российский сериал "Содержанки" покажут на британском телевидении 14:04
Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter 12:59
Умерла солистка группы The Pointer Sisters Бонни Поинтер 12:46
Эша в новых "Зловещих мертвецах" заменит женщина 12:39
Дочь Нины Руслановой: Не считая коронавируса, все прекрасно 12:10

Фанаты "Аквамена" предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса

Новости
    09.06.2020, 14:15
Текст:   Богдан Бобров

На фоне слухов об увольнении актрисы Эмбер Херд из "Аквамена 2" из-за скандального развода с Джонни Деппом в фанатском сообществе начали оперативно предлагать различные варианты замены на роль Меры, супруги правителя Атлантиды из оригинальных комиксов.

Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.

Ранее поклонники предлагали позвать в проект Эмилию Кларк, вспоминая ее экранный дуэт с Джейсоном Момоа в "Игре Престолов".

Впрочем, сообщения об отстранении Эмбер Херд от продолжения комикс-блокбастера так пока официально и не подтверждены, поэтому, скорее всего, фантазиям фанатов суждено остаться всего лишь фантазиями.

Новости

Жена Михаила Ефремова: Вы все узнаете со временем 11:54
Михаил Ефремов признал свою вину 11:39
"Все, это конец": Михаил Ефремов готов ответить за ДТП по закону 11:17
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы 10:17
⧣ интернет
Фото: youtube.com/ PlayStation
Режиссер "Чернобыля" снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us 08.06.2020
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров 07.06.2020
В мультике "Человек-паук: Через вселенные" нашли отсылку к фильму Рэйми 07.06.2020
⧣ скандалы
Фото: Роман Канащук/ТАСС
Михаила Ефремова отпустили под подписку 08:59
Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым скончался 08:27
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием актера Ефремова 02:44
⧣ супергерои
Фото: instagram.com/ willgray_art
Джеффри Райт: Новый "Бэтмен" - следующая ступень эволюции 22.05.2020
Погиб рестлер-актер из "Черной пантеры" и "Хищных птиц" Шэд Гаспард 22.05.2020
Режиссер "Под Сильвер-Лэйк" снимет супергеройское кино 21.05.2020