Фанаты "Аквамена" предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса

На фоне слухов об увольнении актрисы Эмбер Херд из "Аквамена 2" из-за скандального развода с Джонни Деппом в фанатском сообществе начали оперативно предлагать различные варианты замены на роль Меры, супруги правителя Атлантиды из оригинальных комиксов.

Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.

Ранее поклонники предлагали позвать в проект Эмилию Кларк, вспоминая ее экранный дуэт с Джейсоном Момоа в "Игре Престолов".

Emilia Clarke is the New Queen Mera 👑❤️ pic.twitter.com/spWix8qIoP — NinaRoxx8825 (@roxx8825) April 26, 2020

Впрочем, сообщения об отстранении Эмбер Херд от продолжения комикс-блокбастера так пока официально и не подтверждены, поэтому, скорее всего, фантазиям фанатов суждено остаться всего лишь фантазиями.