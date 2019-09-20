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Трейлер: Джуд Лоу и Блейк Лайвли в боевике режиссера "Рассказа служанки"

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    20.09.2019, 14:37
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Paramount Pictures Фото: youtube.com/ Paramount Pictures
Фото: youtube.com/ Paramount Pictures

Компания Paramount Pictures представила на своем YouTube-канале энергичный первый трейлер боевика "Ритм-группа" (The Rhythm Section). С Джудом Лоу и "женой Дэдпула" - актрисой Блейк Лайвли в главных ролях.

Фото: kinopoisk.ru
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Постановщик - Рид Морано, известная по сериалам "Рассказ служанки" и "Винил".

В основе - одноименный роман Марка Бернелла, адаптировавшего свою книгу под сценарий. По сюжету которого героиня, "обычная женщина Стефани Патрик", тяжело переживающая трагедию, узнает, что авиакатастрофа, в которой погибла ее семья, была спланированной. Соответственно, теперь нужно найти и покарать виновных.

Продюсер - один из создателей "бондианы" Барбара Брокколи.

Плюс на экране Макс Казелла ("Клан Сопрано", "Подпольная империя"), Стерлинг К. Браун ("Американская история преступлений"), Дэниэл Мейс ("Благие знамения"), Ричард Брэйк ("Игра престолов", "Острые козырьки").

Мировая премьера - 3 января. (Изначально заявлялось, что картина выйдет раньше, но из-за травмы Блейк съемки пришлось приостанавливать.)

По российской информации пока нет.

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