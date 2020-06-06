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Теория: как Росомаха будет введен в киновселенную Marvel

Новости
    06.06.2020, 18:26
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сделка Disney и Fox стала не только одним из самых крупных прецедентов по приобретению интеллектуальной собственности, но также ознаменовала для сценарной группы Marvel Studios сверхсложную и нетривиальную задачу.

Фото: instagram.com/ awedope.arts
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В выверенную и выстраиваемую годами киновселенную теперь необходимо изящно вписать несколько десятков персонажей из франшиз "Люди Икс" и "Фантастическая четверка".

Учитывая, насколько много подобных сюжетов накопилось в оригинальных комиксах, немудрено, что слухи и утечки о том, как именно будет произведено "слияние" на большом экране, то и дело просачиваются в интернет.

We Got This Covered пишет о том, что Росомаха - самый узнаваемый мутант из команды "Люди Икс", впервые будет показан в MCU в сиквеле фильма "Черная пантера", премьера которого назначена на 6 мая 2022 года.

Сюжетно это может быть обосновано желанием Логана понять, как он получил адамантиевый скелет и когти. Возможно, как и в старом каноне, где герой Хью Джекмана страдал амнезией из-за попадания адамантиевой пули в голову, новая версия супергероя будет искать ответы о своем прошлом, в результате чего попадет в Ваканду.

А родина Т'Чаллы, как известно, славится залежами чудесного металла вибраниума, который в некоторых комиксных первоисточниках и служил основой для сплава адамантия.

Очевидно, что введение Росомахи в качестве одного из ключевых персонажей здорово бы перетянуло внимание зрителей непосредственно с Черной пантеры, поэтому, скорее всего, доля участия в проекте ограничится небольшим камео, возможно, даже в сцене после титров.

Кто сможет заменить Хью Джекмана в его привычном амплуа - совсем другой вопрос, хотя и на этот счет теорий хватает, почитать об этом можно здесь.

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