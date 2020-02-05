Британские ученые назвали десять самых красивых мужчин Земли

Знаменитые "британские ученые" провели очередное сенсационное исследование, определив самого красивого из ныне живущих мужчин планеты.

Как поясняет The Sun, эксперты применили древнегреческий принцип золотого сечения, который "вычисляет" привлекательность человеческого лица исходя из идеальности его пропорций.

В чем сейчас наиболее преуспел новый Бэтмен - 33-летняя звезда "Сумеречной саги" Роберт Паттинсон, лицо которого безупречно на 92,15%. Ненамного от экс-упыря отстал Супермен и Ведьмак Генри Кавилл - 91,64%. Третье место - Брэдли Купер с 91%.

Далее следуют актеры Брэд Питт (90,51), Джордж Клуни (89,91), Хью Джекман (89,64), футболист, модель и немного актер Дэвид Бекхэм (88,96), Идрис Эльба (88,01), рэпер Канье Уэст (87,94) и Райан Гослинг (87,48%).

Имеет смысл напомнить, что осенью данный принцип был применен к женской половине человечества, определил самой красивой модель Беллу Хадид, которой насчитали 94,35% "идеальности".