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Британские ученые назвали десять самых красивых мужчин Земли

Новости
    05.02.2020, 12:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Знаменитые "британские ученые" провели очередное сенсационное исследование, определив самого красивого из ныне живущих мужчин планеты.

Фото: Kinopoisk.ru
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Как поясняет The Sun, эксперты применили древнегреческий принцип золотого сечения, который "вычисляет" привлекательность человеческого лица исходя из идеальности его пропорций.

В чем сейчас наиболее преуспел новый Бэтмен - 33-летняя звезда "Сумеречной саги" Роберт Паттинсон, лицо которого безупречно на 92,15%. Ненамного от экс-упыря отстал Супермен и Ведьмак Генри Кавилл - 91,64%. Третье место - Брэдли Купер с 91%.

Далее следуют актеры Брэд Питт (90,51), Джордж Клуни (89,91), Хью Джекман (89,64), футболист, модель и немного актер Дэвид Бекхэм (88,96), Идрис Эльба (88,01), рэпер Канье Уэст (87,94) и Райан Гослинг (87,48%).

Имеет смысл напомнить, что осенью данный принцип был применен к женской половине человечества, определил самой красивой модель Беллу Хадид, которой насчитали 94,35% "идеальности".

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