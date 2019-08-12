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Идрис Эльба сыграет чернокожего ковбоя

Новости
    12.08.2019, 16:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Звезда "Лютера" Индрис Эльба и Калеб Маклафлин (Лукас из "Очень странных дел") подписались на свой следующий проект - драму "Бетонные ковбои" (Concrete Cowboys). Об этом пишет The Grapevine.

Фото: youtube.com
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В основе - роман Грега Нери "Ковбой из гетто" (Ghetto Cowboy). Вдохновение - уже более ста лет существующая организация Fletcher Street Stables, объединяющая темнокожих любителей верховой езды.

В центре истории - пятнадцатилетний Коул (Маклафлин), переехавший к своему отцу Харпу (Эльба), с которым не особо в ладах, в северную Филадельфию. Где подросток открывает для себя "яркую субсультуру городских ковбоев, процветающую несмотря на царящие вокруг нищету и насилие".

Режиссер и соавтор сценария - дебютант в "большом кино" Рики Стауб. Эльба - сопродюсер.

В других ролях: Джаррель Джером (Джером из "Мистера Мерседеса", "Лунный свет"), Лоррейн Туссен ("Оранжевый - хит сезона", "Грейс и Фрэнки"), Байрон Бауэрс ("Лапочка", "Чи").

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