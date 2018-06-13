Видео: актер Райан Гослинг рассказал про проблемы с головой

37-летний канадский актер и музыкант, дважды "оскаровский" номинант Райан Гослинг пострадал на съемках художественного фильма "Человек на Луне" (First Man). Об этом он рассказал на ток-шоу Джимми Киммела.

First Man - картина про американского астронавта Нила Армстронга, которого и играет Гослинг. Изнуренный режиссером картины Дэмьеном Шазеллом на многоосевом тренажере (multi-access trainer), который применяет NASA.

Актер вынужден был проводить на аппарате - бывало - до восьми часов за смену, так как требовалось множество дублей, и в какой-то момент просто получил сотрясение мозга, ударившись головой. Ведь "обычные" астронавты занимаются на тренажере минут по двадцать.

Как рассказал Райан, открутившись, он позвонил жене, актрисе Еве Мендес, "и начал нести какой-то бред про пончики". На что супруга, выслушав излияния, посоветовала мужу обратиться к специалистам, поскольку у него, похоже, что-то не так с головой.

Гослинг внял просьбе… и действительно: врачи диагностировали у него сотрясение. По словам актера, он действительно чувствовал себя плохо после очередного дубля, но значения этому не придал.

Напомним, ранее этот замечательный актер получил по лицу от мощного старика Харрисона Форда - на съемках сиквела "Бегущего по лезвию".

Российская премьера "Человека" назначена на 22 ноября.