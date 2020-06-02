СМИ: Эван Питерс вернет Ртуть в сериале "Ванда/Вижн"

В марвеловском сериале сервиса Disney+ "Ванда/Вижн" (WandaVision) появится звезда "Американской истории ужасов" Эван Питерс. По крайней мере, так утверждает сайт Murphy"s Multiverse.

Отмечается, что актёр был приглашён в конце минувшего года и сцены с ним уже отсняты.

Интересно, что Питерс играл в фильмах линейки "Люди Икс" - уроженца Заковии и брата Алой Ведьмы Пьетро Максимоффа, известного как Ртуть. В Кинематографической вселенной Marvel этого героя, выбывшего в "Войне бесконечности", играл Аарон Тейлор-Джонсон.

Соответственно, появились предположения, что в новом сериале Ртуть вернётся вместе с Питерсом. Но есть и другие варианты - Эван, в частности, может сыграть антагониста.

Премьера "Ванда/Вижн" запланирована на 2021 год.