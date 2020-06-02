Новости

Съемки боевика "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом возобновят осенью 17:09
На российском телевидении стартует "Детский КВН" 15:45
Вышел русский трейлер "Повелителя драконов" 15:22
Умер близкий друг и любимый композитор Клинта Иствуда Ленни Нихаус 15:00
Как должен был выглядеть на самом деле герой Гибсона в "Храбром сердце" 14:33

СМИ: Эван Питерс вернет Ртуть в сериале "Ванда/Вижн"

Новости
    02.06.2020, 17:58
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В марвеловском сериале сервиса Disney+ "Ванда/Вижн" (WandaVision) появится звезда "Американской истории ужасов" Эван Питерс. По крайней мере, так утверждает сайт Murphy"s Multiverse.

Фото: WDSSPR
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

Отмечается, что актёр был приглашён в конце минувшего года и сцены с ним уже отсняты.

Интересно, что Питерс играл в фильмах линейки "Люди Икс" - уроженца Заковии и брата Алой Ведьмы Пьетро Максимоффа, известного как Ртуть. В Кинематографической вселенной Marvel этого героя, выбывшего в "Войне бесконечности", играл Аарон Тейлор-Джонсон.

Соответственно, появились предположения, что в новом сериале Ртуть вернётся вместе с Питерсом. Но есть и другие варианты - Эван, в частности, может сыграть антагониста.

Премьера "Ванда/Вижн" запланирована на 2021 год.

Новости

Возобновление съемок "Аватара 2" возмутило жителей Новой Зеландии 13:00
Звезда "Гарри Поттера" и "Фарго" сыграет в "Аватаре 2" 12:14
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки 11:58
Солист "Отпетых мошенников" Игорь Богомазов стал таксистом 11:44
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
В США полицейские напали на актера Джона Кьюсака 11:28
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ BBC
Появился трейлер британского мини-сериала "Отравление в Солсбери" 01.06.2020
Продюсеры назвали лучшим фильмом "Текст" Клима Шипенко 01.06.2020
Вышел трейлер итальянского хоррор-сериала Netflix "Затопленный город" 01.06.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Видео: Мединский сравнил протесты в США с событиями фильма "Джокер" 01.06.2020
Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок "Аватара 2" 01.06.2020
Режиссер "Отряда самоубийц" сравнил его с "Джокером" Тодда Филлипса 01.06.2020