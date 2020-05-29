Режиссер "Логана": Хью Джекман не вернется к роли Росомахи

После сделки Disney и Fox судьба сразу нескольких супергеройских франшиз повисла в воздухе. Больше всех в этом плане повезло Росомахе - история персонажа была изящно и драматично закончена в "Логане" 2017 года.

После этого Хью Джекман повесил адамантиевые когти на гвоздь и категорически отказывается возвращаться к образу могущественного мутанта.

Несмотря на это, количество слухов и фанатских теорий о том, как Marvel задействует столь ценный супергеройский кадр, только растет.

Не смог остаться в стороне от дискуссии и Джеймс Мэнголд - режиссер последней картины о Росомахе. В комментарии изданию ComicBook он сообщил следующее: "Я бы очень сильно удивился, если бы Хью вновь сыграл Росомаху. В интернете всегда торгуют слухами. Поэтому, когда появляются заголовки вроде "Дауни возвращается" или "Джекман возвращается", - это просто еще один повод для разговоров, за которым ничего нет".

Тем не менее постановщик считает, что при наличии стоящего сценария и хорошей истории возможны самые разные варианты: "Мне на самом деле любопытно, если бы один из этих слухов оказался правдой - чтобы могло из этого выйти? Я не против, если у кого-то появится хорошая идея для этого. Другое дело - если у кого-то просто закончились деньги и возникла необходимость снять пустой фильм, который обесценит значение предыдущего. Такой исход был печальным".