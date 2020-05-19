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Создатель "Дэдпула" рассказал о перспективах продолжения

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    19.05.2020, 11:22
Текст:   Богдан Бобров

Роб Лайфилд - автор оригинальных комиксов о Дэдпуле - в интервью порталу io9 рассказал о неопределенном будущем франшизы и ее месте в киновселенной Marvel.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Первым делом он опроверг недавние слухи о том, что третья часть приключений болтливого наемника запущена в производство: "Все разговоры об этом - просто ложь. Расскажите людям, что все вокруг - это леденцы, единороги и радуги, и все сразу станет хорошо, потому что они сами хотят быть обманутыми. Если какой-то случайный парень говорит: "Да, мы движемся в верном направлении", - это верный знак того, что на самом деле ничего не происходит".

После Лайфилд высказал собственное предположение относительно возможных сроков премьеры третьей части: "Вне зависимости от моих инсайдерских данных, я точно знаю одно: пока фильма нет в расписании премьер, его не стоит воспринимать всерьез. В графике на следующие 5 лет нет "Дэдпула 3", соответственно, ждать его раньше этого срока не стоит".

По мнению Роба, несмотря на финансовые успехи первых двух частей, похождения Уэйда Уилсона не являются приоритетом для Marvel, о чем говорит то, что не было сделано никаких анонсов. В качестве примера подогревания интереса он приводит объявление о перезапуске "Блейда" - картина не имеет даты премьеры, но студия таким образом обозначила свою заинтересованность в проекте.

В завершение разговора создатель Дэдпула поделился единственным верным, по его мнению, решением насчет того, как дальше поступить с франшизой: "Сделайте Райана (Рейнольдса) капитаном этого корабля, передайте ему все поводья. Не говорите этому парню, что делать, а просто предоставьте полную свободу действий".

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