Махершала Али опубликовал первое фото в образе Блэйда

Оскароносный актер Махершала Али решил напомнить о себе, а заодно и в очередной раз взбудоражить фан-сообщество киновселенной Marvel новым постом в Instagram, на котором он изображен в образе Блэйда.

Назвать информативным данный набросок можно едва ли. Согласно нарисованному, можно сделать вывод, что прическа и очки у охотника на вампиров будут "каноничными" - такие же в свое время носил и Уэсли Снайпс. За спиной антигероя закреплена в ножнах катана, а на груди - христианский крест.

О новой версии Ходящего днем было объявлено летом прошлого года. Дата премьеры пока неизвестна, но не стоит ждать картину раньше 2022 года.

Несмотря на это, градус ожидания аудитории от перезапуска истории о темнокожем герое кинокомиксов, который был популярен задолго до "Черной Пантеры", достаточно высок. Об этом свидетельствуют множество артов различных художников в Сети.