Новости

Дублер Вина Дизеля пострадал и впал в кому во время съемок "Форсажа 9" 16:00
Крупное издание о кино назвало сто лучших фильмов десятилетия 15:29
Квентин Тарантино приедет в Москву 14:31
Умер соратник Кена Кизи, писатель и сценарист Пол Красснер 14:19
В Москве обокрали актрису Елену Доронину 13:59

Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск "Блэйда"

Новости
    24.07.2019, 16:18
Текст:   Илья Маршак

Уэсли Снайпс, исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel, прокомментировал перезапуск франшизы с участием лауреата премий "Оскар" и "Золотой глобус" Махершалы Али, сообщает портал Comicbook.

"Всем, кто ходит при свете дня, и тем, что сходят сейчас с ума, расслабьтесь. Несмотря на то, что новость застала меня врасплох, все в порядке. Такова индустрия развлечений! Желаю всего наилучшего команде MCU, поклонником которой я всегда являлся. Я глубоко признателен грандмастеру Стэну (Ли - прим. "РГ-Кинократия")", - заявил Снайпс.

"Мои поздравления и салам Махершале Али, яркому и талантливому артисту, за работой которого я с увлечением слежу в течение многих лет. Если на то будет воля Аллаха, мы когда-нибудь мы будем работать вместе. Но главное я хочу сказать своим преданным поклонникам, любовь которых просто всеобъемлющая. Я благодарен за вашу бесконечную поддержку! Беспокоиться не о чем, это не конец мой истории. Добро пожаловать в мир дневных бродяг", - сказал он.

Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.

Фото: www.kinopoisk.ru
Крупное издание о кино назвало сто лучших фильмов десятилетия

Трилогия о Блэйде - получеловеке-полувампире, мстящем "кровососам" за смерть своей матери, собрала более 400 миллионов долларов в глобальном прокате, став первой успешной экранизацией комиксов Marvel после многочисленных провалов. Многие поклонники серии считают, что эти фильмы заложили основу для будущего успеха кинематографической вселенной Marvel.

Впервые Блэйд (настоящее имя - Эрик Брукс) появился в десятом выпуске комикса The Tomb of Dracula за 1973 год. Его создателями стали Марв Вольфман и Джин Колан. В 2006 году комикс был экранизирован в формате сериала, главную роль в котором исполнил рэпер Кирк "Sticky Fingaz" Джонс.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер легендарный музыкант Арт "Poppa Funk" Невилл 13:28
В "Ленкоме" рассказали о состоянии Инны Чуриковой 13:13
"Очень плохо": звукорежиссер "Кино" оценил "Группу крови" Metallica 12:53
Сын Виктора Цоя раскритиковал кавер Metallica на "Группу крови" 12:07
⧣ Голливуд
Фото: WDSSPR
Джеймс Кэмерон поздравил "Мстителей" с победой над "Аватаром" 11:52
Комикс о советском Супермене получит экранизацию 11:17
Тарантино и Ума Турман начали переговоры по продолжению "Убить Билла" 23.07.2019
⧣ фото
Фото: twitter.com/ PrintFilm
Умер актер "бондианы" Дэвид Хедисон 23.07.2019
Marvel анонсировал старт четвертой фазы кинематографической вселенной 23.07.2019
Под Новосибирском в бою сошлись армии и монстры из "Ведьмака" 22.07.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Сериал про бестолковых супергероев "Роковой патруль" продлили 22.07.2019
Вышел первый трейлер сериала с Патриком Стюартом "Звездный путь: Пикар" 22.07.2019
Вышел трейлер "сольника" Харли Квинн с Кейли Куоко 22.07.2019