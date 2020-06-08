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Снайдер рассказал об изменениях в своей версии "Лиги справедливости"

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    08.06.2020, 14:05
Текст:   Богдан Бобров

Американский постановщик Зак Снайдер, получив добро на выпуск режиссерской версии фильма "Лига справедливости", вместо того, чтобы уйти с головой в работу над своим потенциальным Magnum opus, продолжает развлекать аудиторию в интернете рассказами о том, насколько его вариант будет лучше прокатного.

Фото: youtube.com/ PlayStation
Режиссер "Чернобыля" снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

Как пишет Comicbook, Снайдер собирается кардинально изменить цветовое оформление картины, в частности, в последнем акте небо будет лишено ярко выраженного красного оттенка.

Кроме того, сообщается, что состав команды супергероев могут пополнить Марсианский охотник и представитель Корпуса Зеленых фонарей.

Так называемый Snyder Cut "Лиги справедливости" благодаря активной фанатской интернет-кампании выйдет на онлайн-платформе HBO Max в следующем году.

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