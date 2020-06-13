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Названы новые даты премьер "Матрицы 4", "Довода" и "Чудо-женщины 1984"

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    13.06.2020, 14:50
Текст:   Козьма Лоханкин

Студия WB перенесла сразу несколько своих важных премьер.

Фото: kinopoisk.ru
Назван величайший герой за всю историю кинематографа

"Довод" Кристофера Нолана выйдет на две недели позже - не 17, а 31 июля, сообщает THR.

Премьера второй части "Чудо-женщины", передаёт Deadline, вновь переехала - с 14 августа на 2 октября.

Более серьёзные сдвиги коснулись долгосрочных проектов. Четвёртая "Матрица" Ланы Вачовски, съёмки которой, вероятно, возобновят в Берлине в следующем месяце, выйдет не 21 мая 2021-го, а 1 апреля 2022-го.

Прежнее место "Матрицы 4" заняла "Годзилла против Конга" из вселенной монстров Legendary - она перемещается с 20 ноября этого года на 21 мая 2021-го.

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