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Новый трейлер фильма Нолана "Довод" представили необычным способом

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    22.05.2020, 10:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Создатели фильма "Довод" придумали нетривиальный способ представить очередной трейлер картины. В многопользовательской онлайн-игре Fortnite в местном кинотеатре ролик представил канадский журналист Джефф Кейли.

После презентации он пообщался с исполнителем главной роли Джоном Дэвидом Вашингтоном, который, впрочем, не сообщил никаких новых подробностей о сюжете.

Не раскрываются детали повествования и в самом видео. Известно лишь, что эпичный экшн, события которого развиваются в мире международного шпионажа, как-то связан с путешествиями во времени, хоть это и напрямую отрицается главным героем в трейлере.

Режиссер Кристофер Нолан, не нуждающийся в дополнительном представлении, поставил картину по собственному сценарию. Подчеркивается, что съемки проходили на натурных объектах семи стран.

Видео заканчивается фразой "Скоро в кинотеатрах".

Дата премьеры - 15 июля 2020 года - не переносилась, неизвестно только, готовы ли будут к этому сроку возобновить работу крупные киносети.

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