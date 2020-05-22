Новый трейлер фильма Нолана "Довод" представили необычным способом

Создатели фильма "Довод" придумали нетривиальный способ представить очередной трейлер картины. В многопользовательской онлайн-игре Fortnite в местном кинотеатре ролик представил канадский журналист Джефф Кейли.

После презентации он пообщался с исполнителем главной роли Джоном Дэвидом Вашингтоном, который, впрочем, не сообщил никаких новых подробностей о сюжете.

New Tenet trailer premieres in Fortnite, which is no longer a video game: https://t.co/SF8vBqeHTS pic.twitter.com/qwtGVvkTy2 — Kotaku (@Kotaku) May 22, 2020

Не раскрываются детали повествования и в самом видео. Известно лишь, что эпичный экшн, события которого развиваются в мире международного шпионажа, как-то связан с путешествиями во времени, хоть это и напрямую отрицается главным героем в трейлере.

Режиссер Кристофер Нолан, не нуждающийся в дополнительном представлении, поставил картину по собственному сценарию. Подчеркивается, что съемки проходили на натурных объектах семи стран.

Видео заканчивается фразой "Скоро в кинотеатрах".

Дата премьеры - 15 июля 2020 года - не переносилась, неизвестно только, готовы ли будут к этому сроку возобновить работу крупные киносети.