Официально: "Соник в кино" получит продолжение

Paramount и Sega подтвердили разработку второй части фильма "Соник в кино" изданию Variety.

Сообщается, что над продолжением будет трудиться команда оригинальной ленты: режиссёр Джефф Фаулер и сценаристы Пэт Кейси и Джош Миллер.

Учитывая, что проект сейчас находится на самой ранней стадии производства, говорить о датах начала съемок и премьеры пока не приходится.

Также неизвестно, вернутся ли к своим ролям Джеймс Марсден и Джим Керри.

Картина "Соник в кино" про синего антропоморфного ежа со сверхспособностями вышла в прокат в феврале текущего года и установила рекорд по сборам за первый уикенд среди фильмов, основанных на видеоиграх.