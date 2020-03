Джим Керри вернется к образу Маски

58-летний американо-канадский актер, сценарист и продюсер Джим Керри может вернуться к одному из наиболее прославленных своих образов - Маски.

Правда, пока не в продолжении / ремейке / спин-оффе оригинальной ленты, где Маску, по нынешней традиции, предложено сделать женщиной, а в сиквеле другого немаловажного проекта - "Космического джема" (Space Jam 2).

Как передает специализирующийся на инсайдерской информации портал We Got This Covered, заверяя, что его источник заслуживает доверия, Маска будет в картине "компьютерным", а Керри его озвучит.

Уточнено, что персонаж станет второплановым и выступит в роли судьи баскетбольного матча.

"Маска" Чака Рассела - с Керри и Кэмерон Диаз, вышла в 1994-м, заработав более 350 миллионов долларов при бюджете в 23 миллиона.

"Космический джем" - семейная комедия Джо Питка 1996 года о приключениях баскетболиста Майкла Джордана и буйной компании мультяшек. Картина взяла кассу в 230 400 000 долларов про бюджете в восемьдесят миллионов.