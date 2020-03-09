Новости

Легендарный актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет 15:35
Алла Пугачева изменила свой более чем полувековой ритуал 08.03.2020
Кристиан Бэйл сыграет злодея в новом фильме по комиксам Marvel 08.03.2020
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с обращением 08.03.2020
Умер актер-культурист из культовой комедии "Няньки" Дэвид Пол 07.03.2020

Джим Керри вернется к образу Маски

Новости
    09.03.2020, 18:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

58-летний американо-канадский актер, сценарист и продюсер Джим Керри может вернуться к одному из наиболее прославленных своих образов - Маски.

Фото: kinopoisk.ru
Кристиан Бэйл сыграет злодея в новом фильме по комиксам Marvel

Правда, пока не в продолжении / ремейке / спин-оффе оригинальной ленты, где Маску, по нынешней традиции, предложено сделать женщиной, а в сиквеле другого немаловажного проекта - "Космического джема" (Space Jam 2).

Как передает специализирующийся на инсайдерской информации портал We Got This Covered, заверяя, что его источник заслуживает доверия, Маска будет в картине "компьютерным", а Керри его озвучит.

Уточнено, что персонаж станет второплановым и выступит в роли судьи баскетбольного матча.

"Маска" Чака Рассела - с Керри и Кэмерон Диаз, вышла в 1994-м, заработав более 350 миллионов долларов при бюджете в 23 миллиона.

"Космический джем" - семейная комедия Джо Питка 1996 года о приключениях баскетболиста Майкла Джордана и буйной компании мультяшек. Картина взяла кассу в 230 400 000 долларов про бюджете в восемьдесят миллионов.

Новости

В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для "Евровидения" 07.03.2020
Вышел трейлер 2-го сезона сериала про корейских зомби "Королевство" 07.03.2020
У "Красавицы и чудовища" появится сериал-приквел 07.03.2020
Коронавирус принес создателям фильма о Джеймсе Бонде огромные убытки 07.03.2020
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/PlayStation
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя "Чернобыля" 05.03.2020
Видео: Юэн Макгрегор в роли Оби-Вана Кеноби в "Новой надежде" 05.03.2020
В Сеть слили первое фото со съемок сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном 05.03.2020
⧣ комедия
Фото: www.kino-teatr.ru
Названы любимые фильмы российских женщин 05.03.2020
Вышел русский трейлер "На связи" - мультфильма авторов "Гравити Фолз" 04.03.2020
"Малыш на драйве" получит сиквел - без Кевина Спейси 02.03.2020
⧣ анимация
Фото: kinopoisk.ru
Фея-крестная в ремейке "Золушки" станет бесполым негром 05.03.2020
Вышел трейлер мультфильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис" 03.03.2020
Вышел русский трейлер "Лиги монстров" 29.02.2020