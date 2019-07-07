В ремейке "Маски" героя Джима Керри сыграет женщина

Колотилка расовой и гендерной уравниловки, все более и более дающая уродливый перекос, может вот-вот ударить и по ремейку легендарной комедии "Маска".

Как пишет Forbes, в честь 25-летия выхода экранизации одноименного комикса издательства Dark Horse готовится ремейк картины.

И, поскольку в арсенале серии уже есть лента "Сын Маски" (2005 год), встреченная через губу, то, может, стоит попробовать еще раз? Актуально моменту сделав главным героем женщину?

В данном направлении в телефонном интервью изданию порассуждал американский продюсер Майк Ричардсон (серия "Хэллбой", "Академия Амбрелла"), делавший оригинал и ряд проектов в рамках франшизы.

Он высказал предположение, что, если им удастся заполучить достойного комика женского пола, то дело зашевелится и сгладит провал сиквела.

По словам продюсера, он уже наметил цель, да и идеи сценария есть, но карты он не станет пока раскрывать, так как актриса еще не дала своего согласия на участие в будущем фильме.

"Маска" Чака Рассела - с Джимом Керри и Кэмерон Диаз, вышла в 1994-м, заработав более 350 миллионов долларов при бюджете в 23 миллиона.

Ранее уже вышли "женские" "Охотники за привидениями", "Подруги Оушена" и "женский" вариант комедии "За бортом" - с Анной Фэрис.

Впереди - "женский" "Форсаж", "женский спин-офф" "Ходячих мертвецов", на который намекала вроде как покинувшая "базовый сериал" актриса Лорен Коэн, и так далее, итак далее.

Перед этим сообщалось, что Ариэль в игровом ремейке мультфильма "Русалочка" станет темнокожей. Что породило в Сети шквал насмешек, издевательство и глумливых "фотожаб".